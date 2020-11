Carlos Soler, très heureux d'être capitaine de Valence

"C'est toujours un honneur de défendre ces couleurs. Maintenant que je suis capitaine j'ai plus de responsabilités. Même si je suis jeune, je me dois d'aider les nouveaux, ceux qui pourraient avoir besoin de moi.2

Il est aussi revenu sur la victoire face au Real Madrid: "Tout le monde doit se donner au maximum tout le temps, c'est le minimum. Grace à cette victoire, on va se construire en tant qu'équipe pour devenir le Valence que nous voulons représenter. Cette victoire nous donne la force pour continuer à lutter."

"Nous avons beaucoup parlé avant le match entre nous. On savait que si on jouait avec la même intensité que contre Getafe, nous pouvions gagner. Ça montre aussi que lorsqu'on joue à haute intensité et en étant tous solidaires, on peut battre n'importe qui."

"Il est évident que le match s'est décidé sur les pénaltys, mais même sans ça nous étions très bien. Cette victoire fait du bien."