Pierre-Emerick Aubameyang est "trop bon pour Arsenal" et les Gunners sont confrontés à une décision difficile de vendre l'attaquant à la fin de la saison ou de le perdre gratuitement en 2021, selon Jamie Carragher.

Aubameyang, le capitaine d'Arsenal, fait partie du club depuis 2018, comptant 97 matches, marquant 61 buts et délivrant 13 passes décisives pour ses coéquipiers. L'international gabonais entre cependant dans la dernière année de son contrat à l'Emirates, et plusieurs des plus grands clubs européens ont été crédités d'un intérêt pour le buteur des Gunners.

Alors qu'Aubameyang aura 31 ans à la mi-juin, il se pourrait que l'attaquant redoutable recherche une dernière aventure au plus haut niveau avant de raccrocher, laissant Arsenal avec une décision difficile à prendre à la fin de la saison 2019-20. L'ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher pense qu'Arsenal est dans une situation similaire à celle de son ancien club, qui a vu Luis Suarez quitter Anfield pour Barcelone en 2014.

"Une décision difficile"

"Vers la fin de ma carrière, Liverpool était dans cette situation où on manquait tout simplement les quatre premières places, a déclaré Carragher à 'Sky Sports' de la décision prise par Arteta. C'est bien de dire que nous avons des règles en place et de dire que nous ne laissons jamais les joueurs prendre une décision, mais si vous êtes Mikel Arteta, je le regarderais et je penserais : avons-nous plus de chance, même s'il opte pour ne pas prolonger l'année prochaine, d'arriver en Ligue des champions durant la saison prochaine si Aubameyang reste ?"

"C'est la décision qu'ils doivent prendre. À ce stade, cela ne fait aucun doute : Aubameyang est trop bon pour Arsenal. Nous l'avons parfois eu à Liverpool avec Luis Suarez et certains joueurs que vous cherchez désespérément à garder. Vous pensez en tant que club que vous voulez construire autour de ce joueur et si ce joueur s'en va, vous avez presque l'impression de recommencer. C'est le problème que vous avez lorsque vous essayez de revenir dans le top quatre et de vous établir comme Arsenal essaie de le faire", a ajouté l'Anglais.

"Ce sera une décision difficile pour eux. C'est bien de dire, 's'il ne veut pas être là, alors laissez-le partir', mais ce n'est pas facile quand vous êtes dans un club et que vous avez un joueur avec une telle qualité, une star, qui est probablement à la lutte chaque saison ou presque pour le titre de meilleur buteur du championnat. Ce n'est pas facile de trouver des buteurs. Je le garderais - il donne à Arsenal une plus grande chance d'entrer dans le top quatre", a conclu Jamie Carragher.