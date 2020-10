Carragher conseille Liverpool de recruter Upamecano

Liverpool vit décidément un début de saison très compliqué. Après la lourde défaite (7-2) contre Aston Villa, les Reds ont perdu un élément précieux de leur effectif : Virgil van Dijk, gravement blessé au genou après un choc avec le portier d'Éverton Jodan Pickford.

Avec la longue absence du Néerlandais et le départ non compensé de Dejan Lovren, Liverpool doit impérativement renforcer son secteur défensif. Et Jamie Carragher sait déjà sur qui la direction des Scousers devrait foncer.

"Il y a un jeune homme dont tout le monde parle à Leipzig, Dayot Upamecano, on parle de lui. Il n'a pas forcément le profil de van Dijk, il ne fait que 1m85 ou 88 (1,86m, ndlr), donc il n'est peut-être pas aussi aérien. Mais s'ils le veulent, ils doivent le recruter. Qu'ils payent plus cher et le fassent le 1er janvier", a lancé l’Anglais pour 'Sky Sports'.

D'après Carragher, Liverpool aurait dû renforcer sa défense lors du dernier mercato estival. "La prochaine grosse recrue de Liverpool devait être un défenseur central dans tous les cas l'été prochain, a-t-il souligné. Lovren est parti et n'a pas été remplacé. Il ne reste que trois défenseurs centraux, dont Matip qui est tout le temps blessé. Ils devaient donc dépenser l'été prochain, mais cela doit être avancé à janvier. Et le 1er, pas à la fin du mois après avoir négocié avec un club."