Carragher pas sûr que Gerrard fera un bon coach pour Liverpool

Steven Gerrard «veut entrainer Liverpool», admet Jamie Carragher, mais un ancien coéquipier de la légende des Reds n'est pas convaincu qu'il sera le meilleur homme pour le poste lorsque Jurgen Klopp abandonnera ses fonctions.

Dans l'état actuel des choses, cela devrait se produire à l'été 2024, car le tacticien allemand très apprécié a prolongé son contrat à Anfield jusqu'à ce moment-là, Gerrard faisant de même dans son rôle actuel chez les géants écossais Rangers.

Il a été suggéré que les étoiles soient alignées pour que Gerrard retourne sur les bords de la Mersey. Carragher admet que l'icône de Liverpool rêvera de prendre les rênes des Reds à un moment donné, mais il y a un sentiment qu'il peut nécessiter plus d'expérience avant de briguer un poste aussi exigeant.

"Des Rangers à Liverpool, c'est un grand saut", a déclaré Carragher lors d'une intervention sur podcast Maych x Pajak. "Mais parce que Steven Gerrard est ce qui il est, je pense qu'il pourrait faire le saut et le club au moins ne serait pas trop grand pour lui. Mais la gestion des Rangers est-elle une expérience suffisante pour Liverpool et Liverpool devrait-il chercher le meilleur manager possible ou quelqu'un qui connaît le club?"