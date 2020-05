"Pendant 114 minutes, Milan était la meilleure équipe à Istanbul"

Il y a tout juste quinze ans, Liverpool remportait la cinquième Ligue des champions de son histoire au terme d'une des plus folles finales de l'histoire de la compétition.

Le pilier de Liverpool Jamie Carragher a admis que son équipe n'était pas la meilleure au soir de son remarquable succès en Ligue des champions contre Milan à Istanbul en 2005. Les Reds ont marqué trois buts en l'espace de six minutes pour effacer l'avance de leurs rivaux en Turquie et forcer une séance de tirs au but, qu'ils ont ensuite remportée.

"Nous savions avant le match que Milan était bien meilleur que nous, a-t-il déclaré au 'Liverpool Echo'. Cela ne signifiait pas que nous ne pouvions pas gagner. Cependant, quand vous êtes menés 3-0 à la mi-temps par une équipe bien meilleure, il est difficile de dire 'bon, on va faire ceci et cela pour revenir dans le jeu'."

"La performance de Milan a été incroyable. Pendant 114 minutes, ils ont donné l'une des meilleures performances que vous verrez dans une finale de Ligue des champions. La moitié de l'équipe allait gagner la Coupe du monde l'année suivante. Shevchenko était le meilleur attaquant du monde à l'époque, Kaká est devenu le meilleur joueur du monde aux côtés de Ronaldinho pendant les deux années suivantes", a-t-il ajouté.

"C'était une équipe spéciale qui a donné une performance spéciale à l'exception de six minutes, mais c'est le football et c'est ce qui fait que notre sport est le meilleur. C'était un peu bizarre. On a dit que c'était un miracle, et c'est ce que c'était : un miracle", confirme l'ancien défenseur.

Carragher a également souligné la popularité internationale de ce match, en ajoutant : "Même quand je pars en vacances pendant l'été, quand je vais dans un hôtel, un bar ou un restaurant quelque part en Europe, si quelqu'un me repère ou découvre qui je suis, la première chose qui vient dans la conversation, c'est Istanbul. Ce qui rend Istanbul si spéciale, c'est la façon dont nous l'avons gagnée. Les supporters de Liverpool en ont été affectés plus que quiconque, mais c'est un match dont le monde entier se souviendra. Cela signifie quelque chose pour les gens. On n'a pas de finales comme ça."