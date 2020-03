"Stupide de suggérer que Messi a besoin de quitter le Barça"

Lionel Messi n'a pas besoin de quitter Barcelone pour améliorer son héritage, estime Jamie Carragher. Il estime même "stupide" l'opinion selon laquelle le sextuple vainqueur du Ballon d'Or devrait suivre l'exemple de l'éternel rival Cristiano Ronaldo.

La superstar portugaise a relevé un certain nombre de défis différents au cours de sa carrière. Elle a débuté dans son pays natal avec le Sporting, avant de continuer à jouer avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus. En revanche, Messi est resté fidèle au Barça après avoir percé à La Masia et il est bien parti aujourd'hui pour raccrocher ses crampons en tant qu'homme d'un seul club.

Des questions ont souvent été posées pour savoir si l'Argentin connaitrait le même niveau de succès en dehors de l'Espagne qu'avec le ténor de la Liga. Et les transferts vers l'Italie et l'Angleterre ayant été envisagés à différents intervalles durant son parcours. L'ancien défenseur de Liverpool, qui a passé, lui, toutes sa carrière à Anfield, ne partage pas l'opinion selon laquelle Messi doit faire ses preuves en dehors du Barça afin de figurer en tête de liste des plus grands de tous les temps.

"C'est juste stupide. C'est absolument idiot", a déclaré Carragher à 'CaughtOffside' à propos de ce débat. "Il est dans le meilleur club, il est le meilleur joueur là-bas, il est le meilleur joueur d'Europe. Le meilleur se montre contre les meilleur dans les plus grandes occasions et c'est ce qu'il fait, donc je n'écoute pas vraiment les opinions des autres. Il faut applaudir Ronaldo et reconnaitre qu'il a bien gété sa carrière, mais ce n'est pas une raison pour critiquer Messi."