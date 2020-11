Carrasco reconnaît avoir eu de la chance sur le but

L'attaquant de l'Atlético de Madrid, Yannick Carrasco, a admis après la victoire 1-0 à Valence qu' "il avait eu un peu de chance", faisant référence au fait que le seul but du match était un but contre son camp du défenseur Toni Lato, mais il a mis en avant le jeu de son équipe à Mestalla.

Nous sommes très heureux de gagner ici car c'est toujours difficile et maintenant on se focalise sur le prochain match", a-t-il déclaré à 'Movistar LaLiga'.

Le milieu de terrain belge a reconnu la belle eprformance du gardien de but de Valence, Jaume Domènech, mais a insisté sur le fait que "l'important est que l'équipe ait gagné et que chacun dans l'équipe travaille bien sur le terrain pour être meilleurs".

Sur le fait que l'Atlético est revenue à hauteur de la Real Sociedad, l'actuel leader du championnat, le Belge a déclaré : "Nous sommes concentrés sur nous-mêmes, défensivement et offensivement, nous jouons match après match et voyons où nous allons, nous voulons que ce soit le plus loin possible."

Il a également déclaré que le "grand effectif" dont dispose l'Atlético lui permettra d'aller loin dans le match de mardi contre le Bayern Munich.