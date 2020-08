"Dur de se faire des amis au Real Madrid"

L'Espagnol a expliqué que les joueurs au sein du club merengue sont tellement concentré sur le travail sur le terrain qu'il s'ouvrent à peine dans des conversations privées.

"Ce n'est pas facile [de se faire des amis au Real Madrid], a-t-il déclaré à 'Esquire'. Quand je suis allé au Bayer Leverkusen, où la moyenne d'âge était de 23 ans, c'était plus facile."

"Nous partagions tous des passe-temps, nous n'avions ni femme ni enfant. Au Real Madrid, tout le monde a sa vie déjà faite et c'est un club tellement établi, dans lequel tout le monde se bat tellement qu'il n'y a plus de temps. Ainsi, la vie privée est mise à l'écart."

Carvajal a également étalé les vertus de Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur et a révélé le secret de son succès. "Sa plus grande vertu est la tranquillité qu'il nous transmet", a-t-il indiqué. Il ne change jamais et, que les choses se passent bien ou mal, il garde son sang-froid. C'est quelque chose qui donne aux joueurs une grande tranquillité d'esprit. De plus, son point fort est qu'il fait beaucoup confiance à l'équipe. Il nous fait sentir que nous pouvons tous contribuer, et cela fait de son équipe une équipe gagnante."