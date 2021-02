Carvajal : "Je reviendrai plus fort que jamais"

C'est l'hécatombe pour le Real Madrid. À peine revenu sur les terrains, Dani Carvajal doit à nouveau prendre son mal en patience en raison d'une blessure à la cuisse, qui devrait l'écarter des terrains pendant un moment.

Peu après l'annonce du Real Madrid concernant sa blessure, le défenseur espagnol a publié un message sur son compte Instagram.

"Hier, j'ai dit à un coéquipier que samedi soir, j'avais des papillons dans le ventre et que j’étais nerveux à l’idée de recommencer à faire ce qui me passionne, j'avais travaillé dur pour ça ces dernières semaines....

Il est maintenant temps d’encaisser ce dernier revers et de lancer le compte à rebours pour retrouver ces sensations si particulières. Je veux juste vous envoyer un message, et vous dire que je vais revenir meilleur et plus fort que jamais. Merci pour tous les messages de soutien !", peut-on lire sur la publication de Carvajal.

L'absence de l'Espagnol s'ajoute à la longue liste des blessés de la Maison Blanche.