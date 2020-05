Casemiro demande à ce que les mesures soient respectées pour pouvoir reprendre

Le Brésilien Carlos Enrique Casemiro s'était montré optimiste quant à une possible reprise de la Liga en Espagne, avec l'objectif de débuter le 12 juin prochain les onze journées manquantes, et selon Javier Tebas, le président de LaLiga, le football est "important pour la société".

"C'est un étape importante, non seulement pour le football mais aussi pour la société. Ce n'est pas seulement jouer au football. Je pense qui si nous respectons les mesures sanitaires, nous pouvons reprendre", a confié le joueur pour 'Madrid TV', en faisait notamment référence à la reprisela Bundesliga ce wee-end en Allemagne.

Le Real Madrid a terminé ce samedi sa première semaine d'entraînements, après deux mois de trêve, en raison de la pandémie liée au coronavirus. Mais le joueur assure que les joueurs ont travaillé pendant cette longue période sans football.

"Le travail fait à la maison était important et nous avons fait che nous ce que le club et le staff technique nous ont dit de suivre. Les gens ont bien travaillé et cela se ressent à l'entraînement", a-t-il déclaré.

"J'ai essayé d'aider les autres un maximum pendant les durs temps que nous traversons. Mais pas seulement moi, les joueurs et le club aussi", a conclu Casemiro.