Casemiro redeviendra un indiscutable

Zidane peut compter sur un Casemiro toujours aussi compétent au milieu de terrain. Toutefois, une blessure pourrait être un coup dur pour l'équipe 'merengue' qui dépend du Brésilien à ce poste-là.

La saison passée, Casemiro a joué plus de 4000 minutes et a été un joueur clef notamment pour la conquête du titre en Liga.

Avec la vente de Marcos Llorente à l'Atlético Madrid, Casemiro était le seul joueur capable d'assumer le rôle de sentinelle dans cette équipe.

Cet été, on attend le retour de Martin Odegaard et Dani Ceballos, cela permettrait à Zizou de faire reculer d'un cran Fede Valverde et donc, faire souffler Casemiro de temps en temps.