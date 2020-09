"Casillas est mon plus grand exemple"

Ayant toujours porté le numéro 13 en club (Genk, Chelsea, Atletico, Real Madrid), Thibaut Courtois nous apprend ce lundi qu'il défendra le numéro 1 - pour la première fois en club - la prochaine saison.

Le Diable rouge n'a pas caché sa fierté en annonçant cette première dans sa carrière professionnelle en club : "Quand le Real Madrid m'a demandé de jouer avec ce numéro, j'étais honoré. Porter le numéro 1 est le prix ultime pour célébrer une saison difficile mais réussie. Cela me motive encore plus pour aller chercher de bons résultats avec l'équipe", a-t-il écrit sur son site internet.

Pour le gardien belge, arborer le numéro 1 sous les couleurs merengue, a une grande valeur symbolique : "Je marche dans les pas de gardiens comme Iker Casillas, Ricardo Zamora, Bodo Ilgner et Francisco Buyo. Je suis reconnaissant de pouvoir représenter le meilleur club au monde. Ce n'est pas un secret de dire qu'Iker Casillas était ma plus grande idole parmi ces légendes. Il sera pour toujours mon numéro un. Comme lui, je veux rendre fière la "famille" du Real Madrid."

Pour rappel, Courtois porte le numéro 1 avec la sélection belge.

The countdown to LaLiga's kick-off has begun. 13 days left ! Honored to be wearing the #1. Read the full story on https://t.co/KO9KbT3CBN #HalaMadrid #LaLiga pic.twitter.com/pvojyHuzfZ