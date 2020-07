Casillas ne pourra pas être sacré champion

Des milliers de supporters du FC Porto le réclamaient ces derniers jours pour qu'Iker Casillas soit sacré champion du Portugal avec les "Dragons", dans une campagne menée sur les réseaux sociaux avec les hashtags #IkerCampeao et #5MinutosIker. Malheureusement, l'entraîneur de Porto a officiellement annoncé que le gardien espagnol était dans l'indisponibilité de disputer une minute de jeu pour des raisons médicales.

"Les personnes qui demandent cela n'ont pas la notion de ce qui se passe. Iker ne peut pas jouer. Je pense qu'il n'a pas l'aval de son médecin et il n'a pas de contrat avec le FC Porto. On pourrait lui faire un contrat d'un jour, mais son état de santé ne le permet pas. Les personnes sont mal informées à ce sujet. Avec un ordinateur à leur portée de mains, ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Iker a été un joueur important pour nous. C'est un joueur respecté par tout le monde. Je lui souhaite le meilleur pour son nouveau projet au Real Madrid, et beaucoup de santé", a déclaré l'entraîneur du FC Porto, Sérgio Conceição.