Casillas révèle ses trois gardiens préférés actuellement

Présent lors de l'événement 'Sport Weekend' organisé par le quotidien 'Marca', Iker Casillas, légendaire gardien de la Roja et du Real Madrid, a dévoilé les trois portiers qu'il préfère actuellement. Coïncidence ou pas, tous les trois évoluent en Espagne.

"Je pense que Ter Stegen et Oblak sont très importants pour leurs clubs, et Courtois est le gardien de but que nous attendions à Madrid. Je mettrais les trois au-dessus des autres", a-t-il confié.

"J'aime citer le nom de ceux avec qui j'ai grandi. J'ai beaucoup de souvenirs d'Arconada, répond l'Espagnol concernant ses gardiens favoris dans l'histoire. C'était un gardien fantastique et j'ai eu la chance de le rencontrer. Il y a aussi Zubi, Cañizares, mais, pour moi, Arconada reste le plus mythique."