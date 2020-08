Le football espagnol en danger

La Fédération espagnole de football retient son souffle ! Chaque semaine un ou plusieurs clubs communiquent des cas de COVID-19 au sein de leur effectif.

Plusieurs clubs de Liga peuvent en témoigner comme le Real Madrid, l'Atlético ou le FC Seville. D'autre clubs en division inférieure sont également touchés par le virus.

La Fédération espagnole n'a pas encore évoqué l'arrêt ou le report de la Liga. À ce rythme, on ose imaginer le pire. Plus de 10 clubs, première et deuxième division confondues, font l'objet de tests positifs dans leur effectif. Un constat inquiètant qui devrait pousser la Fédération à tirer la sonnette d'alarme.

Ce même type de situation existe en France. La FFF n'a toujours pas déclaré l'annulation de la Ligue 1 ou son report. Certains consultants sportifs craignent le pire, des médecins évoquent un deuxième confinement à la rentrée. Les cas augmentent un peu partout dans le monde causé par un relâchement de la population qui, disons-le, est compréhensible avec la canicule qui touche toute l'Europe. La fin de ce mois d'août sera certainement décisive pour prendre des décisions. Les choses s'annoncent mal...