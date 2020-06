Cavani et Meunier vont quitter le PSG le 30 juin !

Edinson Cavani ne jouera plus sous le maillot du PSG... Selon 'Marca', le joueur qui se trouve actuellement en Uruguay depuis la pandémie du coronavirus, ne veut pas rejoindre le club pour la reprise de l'entraînement le 22 juin prochain.

L'attaquant de 33 ans termine son contrat le 30 juin. Leonardo avait récemment affirmé que son bail ne serait pas prolongé cependant l'équipe voudrait qu'il soit présent pour la fin de la saison.

Selon la presse ibérique, Cavani aurait averti la direction parisienne de son désir de ne pas terminer la saison avec le PSG...

Et comme l'annonce 'Marca', Thomas Meunier se trouve dans le même cas, le Belge, qui termine également son contrat le 30 juin et ne sera donc pas prolongé, a fait savoir au club qu'il ne veut pas achever la saison non plus.

Après sept saisons, c'est ainsi que l'idylle entre Cavani et le PSG touche à sa fin. Le joueur pourra tout de même se vanter d'être le meilleur buteur de l'histoire du club francilien, avec 200 buts.

Selon 'RMC Sport', Edinson Cavani veut davantage se concentrer sur son nouveau projet sportif.

Le club de la capitale devra composer sans l'Uruguayen et le Belge pour le Final-8 de la Ligue des champions qui se jouera à Lisbonne du 12 au 23 août. Le coach Thomas Tuchel fera sans eux aussi pour les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, qui auront lieu probablement fin juillet.