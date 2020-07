Cavani félicite le PSG pour sa victoire en finale de la Coupe de France

Après sept ans de bons et loyaux services au PSG, Cavani a décidé de ne pas prolonger son bail jusqu'à la fin de la saison et n'est donc plus un joueur du club depuis le 30 juin, date à laquelle son contrat a pris fin.

Le meilleur buteur du club a félicité ses coéquipiers ainsi que l'équipe pour leur treizième Coupe de France, il l'a fait biais de ses réseaux sociaux ce samedi matin.

El Matador a tweeté: "Félicitations champions". Pour rappel, même s'il n'a pas participé à la finale face à Saint-Étienne, Cavani est aussi titré après avoir disputé d'autres rencontres de ce tournoi 2019-20.

En sept ans, il a su garnir son palmarès de cinq Coupes de France.