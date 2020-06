"Cavani m'a posÃ© beaucoup de questions sur l'Espagne"

L'attaquant uruguayen Edinson Cavani est en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain et celui-ci est en train de vivre ses dernières semaines sous les couleurs du club parisien.

Parmi les possibles destinations du joueur uruguayen se trouve notamment l'Espagne, où l'Atlético Madrid s'est toujours montré intéressé par les services du buteur parisien.

Et dans une interview pour 'AS', son coéquipier Ander Herrera a reconnu que le numéro 9 aimait beaucoup l'idée d'aller jouer en Liga, et de vivre une expérience en Espagne.

"Je sais que Cavani veut jouer en Espagne, parce que c'est un championnat et un pays qu'il apprécie. Il me pose beaucoup de questions sur ce sujet", a reconnu le joueur espagnol du PSG.

"Mais depuis que nous sommes partis de Paris, je n'ai pas eu l'opportunité de parler avec lui et je n'en sais pas plus sur sa situation", ajoute Ander Herrera sur l'avenir d'Edinson Cavani.