"Cavani ne fait plus partie des nôtres"

La Ligue des champions est de retour. Ce mardi, le PSG va accueillir au Parc des Princes Manchester United. Un match qui sera également marqué par le retour de Cavani dans son ancienne maison.

L'Uruguayen a quitté Paris cet été à la fin de son contrat, il s'est engagé en faveur des Red Devils lors du dernier jour du mercato. Interrogé sur ces retrouvailles par 'Téléfoot', Mbappé a affirmé qu'il n'allait pas trouver cela bizarre.

"Pas du tout. Il est dans une autre équipe maintenant. Je lui souhaite le meilleur mais il ne fait plus partie des nôtres. On va jouer contre lui et on va essayer de les battre", a lâché le champion du monde français.