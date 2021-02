Cavani se dit comblÃ© Ã  Manchester United

Edinson Cavani a fait savoir qu'il appréciait beaucoup sa vie à Manchester United et est pleinement intégré dans une équipe qu'il a rejoint l'année dernière.

L'attaquant uruguayen a renforcé les Red Devils suite à un transfert gratuit en octobre dernier après avoir quitté le Paris Saint-Germain en fin de saison dernière. À 34 ans, il est au crépuscule de sa carrière, mais il a déjà montré sa valeur à United avec des buts importants, et il est très heureux de sa vie à Old Trafford.

"Je peux faire l'expérience du club de plus près et partager un vestiaire avec ces joueurs, ces attaquants et ces jeunes espoirs", a déclaré Cavani sur le site officiel du club. "J'adore ma vie ici et j'en suis très excité".

"Rejoindre Manchester United a été difficile"

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, a parlé de l’importance de l’expérience de Cavani au sein d'un secteur offensif où ne figurent que des jeunes. L'international uruguayen a déclaré qu'il n'imposerait pas ses opinions aux autres, mais est heureux d'offrir des conseils si nécessaire.

"En tant que personne un peu plus âgée, il y a des choses que vous remarquez que peut-être eux, en tant que jeunes joueurs, ne voient pas encore tout à fait", a indiqué El Matador. "Juste des choses de football quotidiennes normales. Je suis ici pour donner le meilleur de moi-même et pour donner occasionnellement mon avis sur les choses. Je n'aime pas vraiment donner des conseils. Je préfère soutenir et être là pour aider. J'aime donner le meilleur de moi-même. Si quelqu'un souhaite prendre quelque chose comme exemple, quelque chose que j'ai fait, alors je suis à sa disposition. "

Cavani a rejoint United alors que la saison était déjà lancée, il n'avait donc pas de pré-saison pour s'adapter à ses coéquipiers et a été obligé de faire ses preuves rapidement. Solskjaer lui a facilité la tâche en l'incorporant d'abord comme remplaçant et c'est en sortant du banc qu'il a marqué son premier but lors du succès contre Everton. C'est contre Southampton vers la fin du mois de novembre que les fans de United ont mesuré mieux pourquoi le club avait signé Cavani, quand ce dernier a marqué deux fois dans les 16 dernières minutes pour sceller une victoire 3-2. Il a inscrit quatre autres buts, dont trois en championnat, permettant à MU de se mêler à la course au titre en PL.