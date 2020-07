Cavani se rapproche de la Roma

Edinson Cavani n'est plus un joueur du Paris Saint-Germain et n'a pas non plus souhaité prolonger son contrat pour deux mois supplémentaires afin de jouer la Ligue des champions en août.

Le numéro 9 uruguayen est donc libre de tout contrat et va pouvoir choisir la destination qu'il veut pour sa prochaine aventure. Et les dernières rumeurs l'envoient de nouveau en Italie.

Si on parlait d'un intérêt de l'Inter Milan il y a quelques temps, Cavani serait finalement en train de se rapprocher de l'AS Rome, où joue son ancien coéquipier parisien Javier Pastore.

Seoln les informations de 'Olé', quotidien argentin, Edinson Cavani serait réellement en train de songer à faire son retour en Italie, puisque la Roma serait le club qui aurait proposé l'offre la plus intéressante au joueur.