Ce Barça ne cesse de faire du bruit

Quique Setién, technicien du FC Barcelone, avait assuré plus tôt dans la semaine que tout était une mer d'huile dans le vestiaire catalan après tout le bruit autour des mots de son adjoint, Eder Sarabia.

Mais la prestation des joueurs catalans et certains comportements laissent à penser le contraire.

S'il y a quelques jours, c'était donc Eder Sarabia qui était sous le feu des projecteurs, c'est maintenant Jordi Alba qui fait parler de lui après la victoire contre la Real Sociedad.

Le latéral a marqué - son but a été annulé - et s'est bouché les oreilles comme pour faire la sourde oreille aux critiques du Camp Nou, et sa sortie médiatique après la rencontre n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu.

"Je n'aime pas qu'on nous siffle. Siffler à la 15ème minute de jeu à 0-0 ne me plaît pas du tout. De la même façon que je respecte tout le monde, ils doivent me respecter", a exliqué le latéral gauche en zone mixte.

Un message en direction des tribunes du Camp Nou qui, comme le signale 'AS', commence à regarder attentivement l'attitude et les performances des joueurs après le départ de Valverde.

Un faux pas du Real Madrid ce dimanche sur la pelouse du Betis permettrait aux Catalans de retrouver la première place, mais le mal semble bien plus profond, et il faut dire que ce Barça ne cesse de faire parler de lui.