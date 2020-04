Ce joueur du Zenit qui s'offre au Real Madrid

Le joueur de 31 ans a également révélé sur les réseaux sociaux qu'il soutenait le club merengue depuis l'époque des "Galacticos".

"Je suis un fan du Real Madrid depuis que je suis enfant. Raul Gonzalez, Roberto Carlos, Fernando Redondo et Ronaldo Nazario y ont joué", a déclaré Dzyuba lors d'un Live Instagram.

"Si on me laissait choisir, je choisirais de jouer pour eux." Dzyuba est le meilleur buteur de la Premier League russe où le Zenit occupe actuellement le haut du tableau, neuf points devant le Lokomotiv Moscou et Krasnodar, deuxièmes. De quoi épauler Benzema et aider le Real à régler ses problmes défensifs ?