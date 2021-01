"Ce n'est pas une honte, en aucun cas"

Après l'élimination en Supercoupe, le Real Madrid de Zinedine Zidane vient de se faire éliminer de la Coupe du Roi dès son entrée en lice, contre un pensionnaire de troisième division.

De quoi provoquer une pluie de critiques sur l'entraîneur français, qui est plus que jamais remis en question après ce mauvais début d'année. En conférence de presse après le match, l'entraîneur est revenu sur la performance de ses joueurs.

"Une honte ? Ce sont vos mots. Ce ne sont pas mes mots, c'est le football. Nous jouons contre une Segunda B et nous devons gagner mais ce n'est pas le cas ce soir. Mais c'est n'est pas une honte, en aucun cas. Ça arrive. C'est un autre jour douloureux, nous n'aimons pas perdre. Mais nous n'allons pas nous en rendre malades, nous allons continuer à travailler. Maintenant, on a la Liga et la Ligue des champions", a commencé Zinedine Zidane.

"Les joueurs ont tout donné, nous avons eu des occasions pour mettre le deuxième but et quand on ne le met pas, une erreur arrive et il se passe ce qui se passe. Après, nous avons eu du mal. C'est un moment difficile, nous sommes éliminés de la Coupe. Mais ils ont essayé", a assuré le coach.

Zidane a déclaré qu'il assumait la responsabilité de cette lourde défaite : "Je suis l'entraîneur, c'est ma faute, c'est ma responsabilité. (...) Je vais l'assumer, comme toujours. Je reste calme, quand nous sommes sur le terrain, ce que les joueurs veulent faire, c'est gagner. Nous devons assumer. On va voir ce qui va se passer ces prochains jours."