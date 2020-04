"Ce n’est pas moi qu'a blessé Hazard"

Dans un intretien à 'RTBF SPORT, Thomas Meunier a voulu parler de son tacle sur Eden Hazard, qui a causé la blessure de l'attaquant du Real Madrid lors du match de Ligue des champions.

Le joueur du Paris Saint-Germain a commenté : "Non, ce n’est pas moi, il s’est blessé suite à contact avec moi. Nuance !"

En outre, Meunier a plaisanté sur la suspension de la Coupe d'Europe en raison de la pandémie de coronavirus : "Je me suis dit qu’Eden était pote avec le Seigneur et qu’il a tout fait pour annuler l’Euro. Cela a bien fonctionné. Mais peu importe car ce n’est pas négociable de prendre autant de risques. Il fallait le reporter. Le principal c’est que ça se fasse. Ca ne me dérange pas d’enchainer avec la coupe du monde un an plus tard, d’ailleurs."

Meunier a également évoqué son objectif principal, et ce qu'il compte faire à la fin de la saison.