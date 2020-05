Ce qu'a dit Cristiano Ã  Perin avant la remontada contre l'AtlÃ©tico

En huitièmes de finale de la saison passée en Ligue des champions, les joueurs de Diego Simeone se sont fait surprendre malgré une victoire au match aller contre la Juventus Turin.

Pour le retour, Cristiano Ronaldo a aidé son équipe à remonter et à se qualifier à Turin grâce à un triplé incroyable. Et même avant le début de la rencontre, le Portugais se montrait confiant.

Le gardien de but italien, Mattia Perin, a confié dans un direct sur Instagram un morceau d'une discussion qu'il avait eu avec le Portugais avant la rencontre.

"Avant le match, il est venu dans ma chambre parce qu'il n'avait plus de dentifrice. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter parce qu'il voyait que j'étais sous tension. Il m'a dit que nous allions revenir", a commencé Perin.

"Et le jour d'après, boum, 3-0 et triplé. C'est un bon garçon, je le connais bien et je vous assure qu'il est différent à l'image qu'on fait de lui à l'extérieur", a-t-il ajouté.