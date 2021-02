"Ce que fait Neymar n'est pas de la provocation, il aime le football"

Le PSG a un absent de taille pour le match contre le Barça au Camp Nou. C'est Neymar, blessé contre Caen, qui manquera le match aller au Camp Nou.

Pochettino, lors de son passage dans 'El Transistor', a évoqué le sujet et a envoyé un message : "Juste avant la blessure, nous allions faire le changement. À cause de son jeu, il reçoit souvent beaucoup de tacles, peut-être les arbitres devraient-ils faire preuve de bon sens et le protéger un peu plus. Neymar aime être balle aux pieds. Ce n'est pas une provocation, il aime le football."

Concernant l'absence du Brésilien pour le premier duel contre les Blaugranas, l'Argentin déclare que la perte est trop importante. "Ney est très triste, il était très excité de retourner à Barcelone, de jouer contre le Barça, il aime beaucoup cette compétition, c'est une grande perte pour nous. Nous espérons l'avoir pour le match retour, mais cela dépendra de l'évolution de la blessure", a-t-il déclaré.

"À Paris, on n'a manqué de respect à personne concernant Messi".

D'autre part, l'entraîneur argentin a parlé de "l'affaire Messi". Après tout le bazar avec le burofax, le PSG et City, entre autres équipes, se sont positionnés pour essayer de signer le natif de Rosario. Finalement, le nº10 a décidé de continuer une saison de plus et celle-ci pourrait être la dernière comme Catalan.

L'équipe parisienne entend jeter ses filets sur l'Argentin et le "Can Barça" est très contrarié. En effet, 'France Football' a attiré l'attention ces jours-ci en publiant une une avec Léo aux couleurs de l'équipe française.

C'est pourquoi Pochettino a voulu clarifier les choses : "À Paris on n'a manqué de respect à personne. On a demandé à Di María, aimerais-tu jouer avec Messi ? Que voulez-vous qu'il réponde ? Ce n'est pas pour cela que vous manquez de respect à Barcelone, ne prenons pas les choses hors de leur contexte".

"Cela a généré une situation difficile à comprendre, un joueur parlant d'un coéquipier de sélection et disant qu'ils aimeraient être ensemble, je pense que c'est quelque chose d'acceptable", a-t-il ajouté.

Voici ce qu'a déclaré l'entraîneur du PSG à propos du crack argentin. "Messi est une machine, un animal compétitif. Pendant les derbies, je lui ai parlé et nous avons eu une bonne relation", a-t-il déclaré.

Enfin, Pochettino, qui a déclaré que le Barca ne l'avait pas appelé l'été dernier, a évoqué un hypothétique avenir sur le banc de touche à Madrid. "Dans mon contrat, il n'y a pas de clause au cas où Madrid m'appellerait. Je suis très heureux au PSG et j'espère pouvoir y rester pendant de nombreuses années. Si vous me demandez si un jour j'aimerais entraîner le Real Madrid, quel entraîneur vous dirait de ne pas vouloir entraîner l'un des meilleurs clubs du monde, si ce n'est le meilleur", a-t-il conclu.