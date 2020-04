"Ce qui a Ã©tÃ© dit sur les salaires nous a fait du mal"

Le communiqué de Leo Messi, soutenu par l'ensemble de ses coéquipiers, a mis le feu à l'entourage du FC Barcelone. Quelques jours plus tard, Luis Suarez a confirmé la colère générale après la fuite des informations sur la baisse de salaire.

"Cela te blesse parce que nous étions les premiers à vouloir trouver un accord. Nous étions conscients de ce qui se passe dans le monde", a expliqué l'attaquant du Barça à 'Sport 890'.

"Nous savons la situation financière dans laquelle se trouve le club. Le moment est arrivé et des choses ont été dites. Que le joueurs, nous ne voulions pas le faire. Et que les joueurs de handball, et les autres avaient donné leur accord et nous non", a ajouté l'Uruguayen.

"Nous n'avions pas trouvé d'accord parce que nous attentions de trouver la meilleure solution pour le club, et pour le bien de tous", a expliqué Suarez.

Le Charrua a affirmé que tout le vestiaire était uni. "Aucun joueur de l'équipe a refusé de baisser son salaire. Nous avons trouvé un accord entre tous les joueurs et le club. Les capitaines ont parlé avec le président et Oscar Grau et aucun joueur n'a refusé. Nous voulons aider le club à tout moment", a conclu El Pistolero.