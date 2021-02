"Ce qui m'a dérangé, c'est que le Barça me dise que j'étais trop vieux"

L'Atlético Madrid de Luis Suárez a soif de titre. Toujours en tête de Liga malgré quelques derniers mauvais résultats, les Colchoneros se battent en championnat, mais veulent aussi aller le plus loin possible en Ligue des champions. Ce mardi soir, ils affronteront Chelsea à Bucarest pour une place en quarts de finale.

Dans un entretien pour 'France Football', l'attaquant uruguayen de Diego Simeone est revenu sur son choix de rejoindre l'Atlético Madrid après que les dirigeants du FC Barcelone l'aient mis à la porte en fin de saison passée.

"D'un côté, ce changement était bienvenu car, après tout ce que j'avais vécu au Barça, et vu la manière dont cela s'est passé. (...) Ce qui m'a vraiment dérangé, c'est qu'ils me disent que j'étais vieux et que je ne pouvais plus jouer au haut niveau, être à la hauteur d'une grande équipe. C'est ça qui m'a déplu", a lâché Luis Suárez sur son départ de Barcelone.

Aujourd'hui, à l'Atlético Madrid, Luis Suárez est de retour en force et occupe la première place du classement des meilleurs buteurs de Liga avec 16 buts, à égalité avec son ancien coéquipier Lionel Messi.

"C'est très important d'être costaud dans sa tête et de sentir que l'on a les moyens de retourner les situations difficiles. Cela a toujours été l'une de mes caractéristiques : je n'ai jamais baissé les bras, même lorsque je traversais des moments difficiles. C'est ce caractère qui m'a poussé à venir dans cette équipe qui se bat pour des choses importantes", a déclaré l'ancien joueur du Barça sur son envie de rejoindre l'Atlético Madrid

"L'une de mes motivations, c'était de pouvoir montrer qu'il faut encore compter sur moi. C'est une question d'amour-propre. Après toutes ces années au Barça, je voulais démontrer que je peux encore être utile au plus haut niveau, au sein de l'élite espagnole...", a-t-il ajouté sur son choix.