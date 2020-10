Pavel Nedved a exprimé son ressenti sur le tirage de la Vieille Dame, ce jeudi : "Ce tirage est fascinant. Nous allons affronter deux équipes historiques de la compétition, le Dynamo Kiev et le FC Barcelone. Et puis il y a les Hongrois, des nouveaux venus. Ce sera fascinant entre nous et Barcelone, parce qu'il y a deux champions, qui sont aujourd'hui les numéros 1 mondiaux : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. C'est incroyable aussi parce que nous avons laissé Pjanic aller là-bas, et nous leur avons piqué Arthur Melo."