Ceballos : "Arsenal était presque mort avant Arteta"

Arsenal "était presque mort" avant l'arrivée de Mikel Arteta, selon Dani Ceballos, qui a loué le boss des Gunners pour avoir apporté un "changement radical" à l'Emirates Stadium.

Dès son arrivée, l'Espagnol s'est immédiatement mis à marquer de son empreinte une équipe qui luttait pour la confiance, en mettant en œuvre le même style de football que celui qui avait valu à Manchester City tant de succès pendant ses trois années de travail en tant qu'assistant de Pep Guardiola.

Arsenal s'est finalement hissé à la huitième place de la Premier League et a remporté la FA Cup après une série de victoires contre Leicester, City et Chelsea.

Les Gunners n'ont pas donné le coup d'envoi que les supporters auraient pu espérer au début de la nouvelle saison, mais Ceballos ne doute pas qu'Arteta soit l'homme de la situation pour faire avancer le club après avoir vu l'impact qu'il a eu dans le nord de Londres au cours des onze derniers mois.

"L'équipe était presque morte - mais après l'arrivée d'Arteta, nous avons gagné la FA Cup et le Community Shield", a déclaré le jeune homme de 24 ans au 'Sun'.

"Il n'y a même pas un an qu'il est arrivé et il a donné un changement radical. Il est l'âme du club et il a de la chance que les joueurs lui fassent confiance à 100 %. Arsenal a besoin de lui, en partie parce qu'il prend l'initiative la plupart du temps."

Ceballos, qui est actuellement prêté à Arsenal par le Real Madrid, a poursuivi en insistant sur le fait que la qualification pour la Ligue des champions reste un objectif réaliste pour l'équipe, avant la rencontre cruciale contre les Wolves, dimanche.

"Arsenal doit se battre pour être dans le quatuor de tête, a-t-il ajouté. Mais avant, il y avait cinq équipes qui se battaient pour se qualifier en Ligue des champions, maintenant il y en a six ou sept.

"Il suffit de regarder Manchester City, l'une des meilleures équipes d'Angleterre, ou Manchester United. Ils ne sont pas en tête du classement. Southampton et Aston Villa, qui ont lutté l'année dernière pour ne pas être relégués, ont surpris tout le monde.

"C'est un championnat extrêmement compétitif, n'importe qui peut battre n'importe qui. Mais notre moment viendra."