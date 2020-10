En marge de la défaite face au Barça (0-2), au Juventus Stadium, Andrea Pirlo, entraîneur de la Juventus, a dressé un constat logique et se veut positif pour l'avenir :

"Barcelone a été meilleur dans la construction du jeu. Ils sont plus rodés, alors que nous sommes en train de construire quelque chose de nouveau. On doit beaucoup s'améliorer et travailler, mais ce type de matches était le premier pour beaucoup dans l'équipe. Cela va nous servir pour grandir à l'avenir."

Il a également évoqué les trois buts hors-jeu d'Alvaro Morata : "La malchance ? Non, il ne faut pas aller sur ce terrain. Cette partie peut nous servir dans notre croissance. Il faut s'améliorer dans la récupération du ballon. Et puis on a commencé à sentir la fatigue qui s'accumulait. Ce n'est pas une année de transition, non, car nous devons aussi obtenir des résultats. Il faudra un peu de temps mais on doit y parvenir."