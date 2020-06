Cerezo : "Donnez à l'Atletico Madrid la Ligue des champions"

L'Atletico Madrid devrait être récompensé pour sa victoire sur le champion d'Europe en titre, Liverpool, en se voyant remettre le trophée s'il n'est pas possible de conclure le tournoi cette saison. C'est le point de vue du président de l'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, qui a suggéré que les vainqueurs de l'édition 2019-2020 soient l'équipe qui a éliminé les champions en titre, alors que les Rojiblancos sont venus à bout des Reds lors des huitièmes de finale juste avant l'interruption de la saison en raison de la pandémie de Coronavirus.

Ses commentaires, très probablement ironiques et sur le ton de la rigolade, viennent alors que l'UEFA élabore un plan pour terminer la compétition, l'Atletico Madrid ayant éliminé les Reds pour atteindre les quarts de finale. Une solution possible pour terminer la compétition est qu'une seule ville hôte organise des matchs pour les quarts de finale et la suite de la compétition, avec des rencontres uniques susceptibles de remplacer les compétitions traditionnelles en aller-retour.

Mais Enrique Cerezo a ses propres idées sur la façon dont les choses pourraient être réglées si la Ligue des champions ne pouvait pas être terminée "Dans l'hypothèse hypothétique où la Ligue des champions n'a pas été jouée à cause du coronavirus, alors le champion devrait être celui qui a battu le champion", a déclaré Cerezo à 'Mundo Deportivo'. "Il reste encore quelques matches à élimination directe, les quarts de finale, les demi-finales et la finale".

"On comprend que l'UEFA essaie de centraliser tous ces matches dans une même ville, on parlait d'Espagne, du Portugal ... rien n'est encore connu. Il reste 11 matchs, plus la phase finale de la Ligue des champions, qui peut être de quatre matchs. J'imagine que le gouvernement attend de voir comment la pandémie évolue et prendra la décision qu'il envisage être sage", a conclu le président du club espagnol. L'Atletico a perdu deux finales de Ligue des champions, en 2014 et 2016.

L'équipe de Diego Simeone reprend sa campagne en Liga à l'Athletic Bilbao à huis clos dimanche. Bien qu'il n'y ait eu aucune confirmation de la date de la fin de la Coupe d'Europe, les rapports suggèrent qu'elle pourrait avoir lieu tout au long du mois d'août.L'Atletico Madrid fait partie des quatre équipes qui sont d'ores et déjà qualifiées pour les quarts de finale en compagnie du Paris Saint-Germain, de l'Atalanta et du RB Leipzig.