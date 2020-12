"Certains ne supportent pas le stress de jouer avec Messi"

Dans le monde du football actuel, on voit toujours des sujets comme la situation de Leo Messi à Barcelone ou la nouvelle récente et tragique de la mort de Diego Armando Maradona.

Unzué a raconté ce que la "Pelusa" a fait un jour avant un match contre le Real Madrid au retour de Noël, pour lequel il est arrivé avec huit kilos en moins.

"Il est parti au Centre de haut Rendement de la Sierra Nevada et a perdu huit kilos en sept ou huit jours parce que la seule chose qu'il mangeait était une sorte de viande crue. Il ne mangeait que ça parce qu'il avait le match avec le Real Madrid entre tête", se souvient Unzué.

On a bien sûr demandé à l'ancien joueur du FC Barcelone comment il voyait la situation actuelle du club, tant sur le plan sportif qu'institutionnel. "Je pense que Koeman a une bonne gestion avec Leo et avec le groupe. Luis Enrique est arrivé pendant une bonne période. Koeman arrive à un moment de merde, mais si vous ne savez pas être bon à ce moment, Barcelone ne vous appelle pas", a-t-il commenté.

Quant à Leo Messi, Unzué a expliqué que c'est souvent compliqué et que ça génère souvent du stress de jouer et rivaliser avec Leo Messi : "Ce qui l'a amené à rester, c'est l'ambition et cela entraîne des moments de stress parce que c'est nécessaire. Il veut le maximum de ceux qui l'entourent et cela crée un grand stress que certains coéquipiers ne sont pas capables de supporter", a-t-il poursuivi.

D'autre part, Unzué choisit Víctor Valdés avant Casillas parce qu'il le considérait comme plus complet : "Valdés est un type spécial. J'ai dit à mon père qu'il devait s'occuper des détails et de la façon dont il disait les choses à Valdés parce que ce n'est pas un gars facile. Je pense que Víctor était plus complet que Casillas, mais Casillas avait quelque chose de divin et le sentiment qu'il était très bon les jours importants".