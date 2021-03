"Cet été sera la dernière occasion pour Harry Kane de partir"

Si Harry Kane impressionne toujours à Tottenham, l'attaquant anglais ne parvient pas à remporter des titres avec les Spurs, et est souvent annoncé sur le départ.

Le capitaine de la sélection anglaise aura 28 ans cet été, et certains espèrent le voire enfin quitter Tottenham à la fin de la saison. C'est le cas de Danny Murphy, ancien international anglais.

"Il me semble que cet été est la dernière occasion de faire un grand pas en avant. Un homme du talent de Harry Kane veut gagner des titres de la Ligue des champions et de la Premier League...", a conseillé l'ancien 'spur' pour 'talkSPORT'.

Mais selon lui, les clubs préfereront miser sur des jeunes talents tels qu'Erling Haaland : "Le problème c'est, les clubs vont-ils vouloir risquer une dépense de plus de 100 millions de livres en plus de son salaire, par rapport à un joueur comme Erling Haaland ? Il a huit ans de moins, vous le paierez probablement moins, Kane est probablement plus développé, mais Haaland va certainement marquer des buts dans n'importe quelle équipe dans laquelle il joue."