"Cette fois-ci, nous avons montré autre chose"

Leo Messi a de nouveau pris la parole après la rencontre contre Alavés et s'est montré bien plus positif et optimiste qu'après la défaite de jeudi dernier contre Osasuna.

"La sensation est différente, nous avons montré autre chose. C'était un match difficile à jouer, pour la situation dans laquelle nous nous trouvions après le dernier match, pour l'heure, pour la chaleur... L'équipe a répondu d'une autre manière avec attitude et engagement et c'est un pas en avant face à ce qui arrive", a déclaré Leo Messi au micro de 'Movistar'.

Le joueur est revenu sur les changements après la défaite contre Osasuna : "Nous avons fait le principal, l'autocritique dans le vestiaire, comme nous nous devions de le faire. Nous nous sommes rendu compte de beaucoup de choses, que nous n'avons pas fait une bonne saison en jeu ni en résultats."

"Nous avons fait un grand pas en avant en matière d'engagement. Les choses peuvent parfois ne pas se passer de la manière dont on le souhaite mais on ne peut battre la motivation. Nous devons être aussi motivés ou plus que les adversaires", a-t-il ajouté.

"C'est un moment important pour nous parce que nous avons des enjeux importants à venir, mais il n'y a pas besoin de porter le brassard pour le savoir. Nous sommes tous conscients du fait que nous devons être plus réguliers. Comme l'a dit l'entraîneur, nous avons fait des bonnes choses en 90 minutes et nous devons les garder", explique Messi, de nouveau face au public après la défaite de jeudi.

L'Argentin pense que le Barça doit maintenant se reposer un peu : "Nous en avons besoin, un peu de repos. Il faut vider nos esprits, et revenir plus motivés que jamais. Nous avons déjà dit tout ce que nous avions à dire et maintenant nous devons nous stabiliser, travailler, donner le meilleur de nous et démontrer que nous avons changé."