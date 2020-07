"Cette semaine sera la plus importante de toutes"

L'expression dernière ligne droite n'a jamais si bien porté son nom. En une semaine, le Real Madrid va jouer trois matches, les trois derniers de la saison, dans l'objectif de remporter le titre de champion d'Espagne.

Le premier de ces trois matchs sera contre Grenade, en Andalousie. Zinedine Zidane était en conférence de presse et a souligné l'importance de cette semaine de championnat.

"C’est la dernière semaine et il y a trois matchs. C’est la plus difficile, mais aussi la plus importante de toutes. Toutes les équipes jouent quelque chose et nous voulons mettre toute notre énergie dans le match de demain", a assuré Zidane pour commencer.

En ce qui concerne la course au titre, l'entraîneur français a essayé de s'éloigner des polémiques : "Celui qui aura le plus points gagnera la Liga. (...) Ici, on ne compte pas les points, on cherche à gagner les matchs. Il faut juste se concentrer sur demain."

"Je ne suis pas gêné ni surpris par ce qui se dit. Nous avons seulement l’obligation de montrer que nous sommes bons. Tout le monde va donner son avis. C’est le club le plus important de l’histoire et ça ne changera pas", a ajouté l'entraîneur merengue face aux critiques concernant le jeu de son équipe, avant d'encenser sa défense.

"Une équipe c’est un équilibre constant. Ensuite, nous savons que nous sommes bons. Je suis heureux pour Courtois et pour l’équipe. Et c’est l’important, que l’équipe se batte", souligne Zizou.

L'entraîneur du Real est aussi revenu sur la performance de Mendy contre Alavés : "Ce qu’il fait ne me surprend pas. C’était une demande de ma part de le recruter. C’est un joueur talentueux et très jeune. Il ne peut pas être comparé à Marcelo parce que Marcelo est Marcelo et Mendy est Mendy. Mais Mendy prouve qu’il est un joueur fait pour le Real Madrid."