"Cette victoire, c'est pour les supporters"

Saint-Étienne n'avait plus gagné une rencontre depuis le 16 décembre dernier contre Bordeaux. Ce dimanche, une semaine après son humiliation lors du derby (0-5), Sainté a retrouvé le sourire.

"C'était un match important après le derby, il fallait revenir à des bases avec de la qualité de jeu, de la récupération collective, tout ce qu’on a pu voir avant le derby en fait. C’est important de gagner à l’extérieur, d’être fier du match qu’on a fait", a déclaré l'entraîneur des Verts en conférence de presse.

Les Verts se sont imposés sur la pelouse de l'Allianz Riviera contre Nice. Une victoire "pour les supporters", selon l'entraîneur Claude Puel après la rencontre. Les supporters s'étaient présentés à l'entraînement samedi pour démander des explications sur les derniers résultats de l'équipe stéphanoise.

"Cette victoire est pour les supporters : ils ont été constructifs avec nous, c'était un échange très intéressant. Ils ont manifesté leur déception, et dans la situation, c’était légitime. Je veux remettre les choses en perspective : les deux derniers matchs, on les joue avec un groupe décimé. On a répondu avec du caractère face à Strasbourg et on n’a pas su le faire contre Lyon. Le score était lourd et ça a fait mal à tout le monde...", a reconnu l'entraîneur.