Ceux qui ont découvert Pedri reviennent sur son explosion

Les deux protagonistes ont raconté ses premiers pas dans le monde du football:

"C'est très agréable de le voir où il est maintenant. C'est évidemment facile de le dire maintenant que son nom est dans tous les journaux, mais dès ses 10 ans on savait ce qu'il allait devenir. On ne pensait pas que ce serait aussi rapide, mais on connaissait son potentiel."

"Plus que ses qualités techniques, c´était surtout sa maturité qui était choquante. Il avait un profond respect pour ses adversaires, ses coéquipiers, ses entraineurs. De plus, il ne connait pas la pression, il joue au FC Barcelone comme il jouait à Tegueste. Il aime s'entrainer et apprendre de ses erreurs."

Toni Otero, son ancien directeur sportif à Las Palmas, est revenu sur son ascension au club:

"Il avait 16 ans lorsque j'ai demandé au club de négocier un contrat avec lui. On voulait qu'il intègre l'équipe première. Ses parents l'ont accompagné parce qu'il était mineur, et ils ont signé le contrat. Il a rejoint l'équipe première le lendemain"

"Si il se maintient à ce niveau, il pourrait devenir aussi fort qu'Iniesta."