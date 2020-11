Cesar Azpilicueta et Chelsea déterminés à doubler les Spurs

C'est un match que tout le monde attend en Angleterre. Ce dimanche, Chelsea affronte son éternel rival, Tottenham, en Premier League. Si les Spurs sont leaders du championnat anglais, les hommes de José Mourinho vont affronter des Blues classés 3es, devancés de seulement deux points. Autant dire que les enjeux ne manquent pas pour ce match. Selon Cesar Azpilicueta, Chelsea est déterminé à prouver qu'ils sont la meilleure équipe de Londres.

Dimanche, les Spurs feront un court voyage à travers la capitale anglaise avec la volonté de consolider leur place de leader. La victoire de Chelsea pourrait aussi les propulser au sommet, si Liverpool ne s'impose pas dans le même temps. Habituellement, les rencontres entre Chelsea et Tottenham se veulent animées. On se souvient tous de cet affrontement en 2016, durant lequel les Blues avaient mis fin aux rêves de titre des Spurs, permettant à Leicester de décrocher la couronne.

"Nous essayons toujours d'être la meilleure équipe de Londres"

Cesar Azpilicueta était présent ce jour-là. Et l'Espagnol espère un résultat similaire ce week-end. "C'est l'un de ces types de matches où vous ressentez généralement une atmosphère particulière au Bridge et lors de ce match [en 2016], nous perdions 2-0 à la mi-temps. Mais, en seconde période, l'électricité dans le stade... Je pense que quelque chose s'est passé ce jour-là, même si nous ne jouions pour rien, juste pour ne pas laisser Tottenham gagner le championnat. Ce n'était pas seulement le match, c'était aussi la course au titre à laquelle ils étaient impliqués", a ainsi déclaré l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, dans les colonnes du 'Telegraph'.

"Chaque année est différente et nous avons eu un très bon bilan contre eux jusqu'à il y a deux ou trois saisons (...) Espérons-le, nous pourrons continuer à les battre au Bridge. Nous essayons toujours d'être la meilleure équipe de Londres et nous voulons être au sommet parce que cela signifie que nous sommes le n°1. C'est pour ça que nous nous battons. Nous sommes en bonne forme et, espérons-le, nous pourrons nous améliorer par rapport à la saison dernière et atteindre maintenant des niveaux plus élevés", a ensuite ajouté l'international espagnol, qui va aussi recroiser la route d'un certain José Mourinho, ancien coach de Chelsea, aujourd'hui sur le banc des Spurs.

"C'est du football. Je pense que Jose a une grande histoire à Chelsea, mais après, le football continue. Nous avons joué contre lui quand il était à Manchester United et maintenant il est à Tottenham", a enfin analysé Cezar Azpilicueta. Une chose est sûre, le Special One ne se privera pas pour l'emporter face à son ancienne équipe.