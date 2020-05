Bruno Luzi reste finalement l'entraÃ®neur de Chambly

Chambly a trouvé son nouvel entraîneur. Et il s'agit de son ancien technicien qui ne partira finalement pas. Bruno Luzi a mis fin ce jeudi midi à la fin d'un feuilleton rocambolesque, initié par lui-même. En effet, l'entraîneur de Chambly, joueur par le passé du club, a annoncé son départ le 1er mai à la surprise générale. Mais son frère, président du club, voulait absolument le voir continuer et lui a laissé du temps avant de se mettre en quête d'un successeur. Face à l'immense soutien des supporters, Bruno Luzi a décidé de faire marche arrière et de conserver son poste.

L'entraîneur de Chambly a expliqué son choix dans une interview accordée à 'L'Equipe' : "Oui, j'ai décidé de revenir sur ma décision, j'ai appelé mon frère Fulvio, ce matin (jeudi). Je lui ai dit que j'avais bien réfléchi et que la meilleure chose était que je reste ici. Pourquoi ? Par rapport à tous les témoignages de soutien que j'ai reçus ces derniers jours. Tous ces gens qui m'ont demandé de rester. Les joueurs, la famille, le staff, les amis, les copains, les gens de l'extérieur".

"Je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais pas que cela secouerait autant les gens. Donc, voilà, je suis revenu sur ma décision. J'ai bien compris que je mettais plein de gens dans l'embarras en faisant ça. J'ai pensé à mon intérêt personnel et j'ai compris qu'il devait passer après l'intérêt du club. Je suis soulagé. Ému. Tout ce qui s'est passé autour de moi m'a ému. Mais je ne suis pas le seul à être soulagé, je le sais. Les joueurs, le staff, on est nombreux à l'être. C'est très bien comme ça", a ajouté l'entraîneur de Chambly.

Bruno Luzi était persuadé d'avoir pris la bonne décision, mais a considéré avec le recul qu'il commettait une erreur : "Parfois, on pense des choses, on fait des choses, on pense que c'est la bonne décision et on se rend compte que non. J'étais sincère, je pensais que c'était le bon moment de se séparer, mais je n'ai pas pu rester insensible et inflexible face à tout ce qui s'est passé. J'ai bien réfléchi. La meilleure chose est que je reste ici".

Dixième de Ligue 2 avec trente-cinq points en vingt-huit journées, le club de Chambly a réalisé une saison plus qu'honorable et avait parfaitement débuté son championnat, occupant les premières places du championnat en tout début de saison avant de rentrer dans le rang. Promu de National la saison dernière, Chambly va donc enchaîner sa deuxième saison consécutive dans l'anti chambre de l'élite française.