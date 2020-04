ChambrÃ© par les supporteurs de Chelsea, CR7 riposte Ã  sa faÃ§on

C'était il y a longtemps, mais les utilisateurs de Twitter ont relancé l'histoire. Lorsque Cristiano Ronaldo était à Manchester United, il a connu des hauts et des bas avec les supporters anglais. L'une des rivalités les plus féroces était avec Chelsea. Ronaldo aimait autant jouer avec les fans qu'avec les défenseurs adverses.

Lors d'un échauffement avant un match entre les deux équipes à Stamford Bridge, le Portugais a tenté un geste technique, sans succès, alors les fans l'ont chambré et lui ont reproché son erreur.

Mais le Portugais n'a pas lâché le morceau si vite. Comment a-t-il réagi ? En faisant passer le ballon au-dessus de sa tête et en le rattrapant entre ses genoux, tout en regardant les tribunes.

Cristiano Ronaldo really was the cockiest bastard going. pic.twitter.com/cnjV5sS8Xb