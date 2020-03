Chants et fumigèmes pour l'arrivée du bus de Liverpool à Anfield

La réception des joueurs de Liverpool était intense ce mercredi soir avant le duel de Ligue des champions.

Bien que l'ambiance soit connue pour être encore plus forte. Cette fois-ci, il manquait quelque chose à la fête, comme si le coronavirus avait enlevé la magie de la soirée.

Beaucoup de supporters se sont donnés rendez-vous aux abords du stade mais l'arrivée des jours était loin de celle vécue au Wanda Metropolitano quelques semaines plus tôt.

Des chants se sont toutefois fait entendre, accompagné de quelques nuages de fumée rouge.

Flares being set off outside Anfield as the Liverpool team bus arrives pic.twitter.com/3yX7Me5vL8