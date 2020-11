Zidane : "Chaque match est une finale au Real Madrid"

Ce mardi, le Real Madrid reçoit l'Inter Milan dans le cadre de la 3e journée de Ligue des champions. Après une défaite et un nul, les hommes de Zidane doivent renouer avec la victoire.

En conférence de presse ce lundi, Zidane sait que face à l'Inter la tâche ne sera pas aisée. "Nous connaissons notre adversaire. C’est un match compliqué qui nous attend car c’est une bonne équipe, très physique, qui joue bien. Ce sera un match match difficile pour nous. C’est une finale, on va le prendre comme ça et on va surtout essayer de prendre trois points."

Interrogé sur son nouveau trio offensif (Asensio, Benzema et Hazard), le Français estime qu'ils peuvent marquer une époque. "Asensio, Benzema et Hazard vs la BBC ? Ils peuvent assurément marquer une époque. Ils veulent tous écrire l’histoire, et c’est une bonne chose. Ils veulent toujours plus, prouver plus de choses. C’est un effectif qui peut gagner beaucoup de choses. Je peux te dire qu’ils veulent toujours jouer et gagner. Tout ça c’est très bien pour l’entraîneur que je suis. Je profite chaque jour avec eux."

"Je ne sais pas [si le Real est moins bon que la campagne passée, ndlr], chacun peut donner son avis. On n’a pas pu remporter la Ligue des Champions la saison passée, mais on veut toujours la gagner. Je sais que c’est dans ma tête et celle des joueurs", a affirmé Zizou.

Concernant son avenir, Zidane reste tout de même serein, peu importe le résultat de demain: "Non, et je ne pense pas à ça. Je pense qu’au match de demain. Nous avons la chance de jouer un match de Ligue des Champions. Le reste, ce n’est pas de mon ressort."

Le coach madrilène a fini son laïus en évoquant sa relation avec Antonio Conte, qu'il a côtoyé à la Juventus. "Nous ne sommes pas en contact quotidiennement. Quand il était joueur, il était capitaine et important dans notre équipe. Je ne suis pas surpris par sa reconversion en tant qu’entraîneur."