Chassé-croisé entre Pogba et Dybala ?

Tout semble indiquer de Dybala ne poursuivra pas son aventure à la Juventus de Turin. La saison de l'Argentin n'a pas été mauvaise, loin de là, mais il aurait envie d'un nouveau projet dans lequel il jouerait un rôle de leader.

Cependant, son salaire est très élevé, et peu d'équipes pourraient s'y aligner à moins de réaliser un montage financier incluant un joueur.

C'est la raison pour laquelle, 'TuttoSport' informe que la Vieille Dame et Manchester United auraient pensé à la possibilité d'effectuer un échange entre Pogba et Dybala. En effet l'avenir proche des deux joueurs est toujours en suspens.

United n'écarte pas la possiblité de conserver Pogba, mais ne verrait pas d'un mauvais oeil son départ. Son rendement est irrégulier et son bilan chew les 'Red Devils' a déçu les fans.

Pour Dybala, il s'agirait d'un pas en avant dans sa carrière, il intègrerait une équipe historique dans laquelle il mènerait l'attaque aux côtés de Marcus Rashford. Bien que pour le moment, il ne s'agisse que de rumeurs.

Le cas Pogba est plus complexe, son contrat prend fin dans un an. Le Real Madrid est sur le coup et à Old Trafford, on aimerait tirer une somme d'argent de son départ et ne pas le laisser filer gratuitement l'été prochain.