Châteauroux refuse une offre de rachat

La Berrichonne ne croît pas en l'American Dream et l'a fait savoir à Ravy Truchot, propriétaire du Thonon-Evian Grand Genève FC et du FC Miami City.

Truchot a lui-même détaillé son offre à 'France Bleu Berry'. "On a reçu une communication du club disant que notre offre était rejetée. Sans explications, sans communication. J'avais pourtant une vraie volonté de le faire. Je suis surpris, parce que je suis entrepreneur depuis pas mal d'années, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Quand vous avez un acheteur, il y a une discussion, un échange et après on sert la main en disant oui ou non. Mais là, il n'y a pas eu d'échanges. On n'a eu aucune communication avec le club", a affirmé Truchot.

Selon 'So Foot', l'offre à la Berrichonne serait de 5 millions d'euros.