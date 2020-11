"Chelsea a des chances de gagner la Ligue des champions"

Ce mercredi soir, Chelsea reçoit sur sa pelouse le Stade Rennais, novice dans la compétition européenne.

Présent en conférence de presse d'avant-match, Timo Werner a dit tout le bien qu'il pensait de l'équipe bretonne. "Ils se débrouillent bien en ce début de saison. Évidemment, ce n'est pas facile de jouer contre Séville, mais ne perdre que 1-0 contre une équipe de Séville qui a été très bonne, c'est qu'on a une très bonne équipe. Ils seront très durs à battre, mais on est assez fort pour battre toutes les équipes au monde, et comme on joue à domicile, on veut gagner."

La recrue vedettte des Blues a également évoqué les objectifs de son équipe cette saison : "C'est difficile, mais on a un effectif étoffé avec beaucoup de bons joueurs et on a pour objectif d'aller très loin dans la compétition. On est là pour gagner la Ligue des Champions, parce que toutes les équipes vont devoir réfléchir à comment enchaîner les matchs. On a de bonnes chances de gagner cette année mais aussi l'année prochaine."