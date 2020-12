Après son quadruplé, l’exemplaire Giroud félicité par Lampard

Il y a eu ce but salvateur face à Rennes (2-1) la semaine passée, et Olivier Giroud a voulu mettre la barre encore plus haut. Le buteur tricolore a donc inscrit un quadruplé mercredi face au FC Séville. Oui, rien que ça. Et il a ainsi remis la question de son temps de jeu sur la table.

Depuis le début de saison, Giroud n’est que le troisième ou quatrième attaquant dans la hiérarchie de Lampard, et ce n’est que récemment qu’il a commencé à bénéficier d’un certain temps de jeu. Mais lorsqu’il est sur le terrain, le Français assume, et cela n’a pas échappé à son entraîneur.

"Nos jeunes doivent prendre Olivier Giroud comme exemple"

"Nos jeunes doivent prendre Olivier Giroud comme exemple. Il est tellement professionnel. Je ne peux pas lui demander plus. Il n'est pas toujours dans l'équipe, mais ce qu'il montre tous les jours à l'entraînement contribue à rendre l'équipe meilleure", a d’abord estimé Lampard en conférence de presse.

"Mettre un quadruplé en Ligue des Champions n'est pas donné à tout le monde. Je suis ravi pour lui", a conclu le coach londonien. Pour rappel, Giroud n’a été titularisé qu’à deux reprises depuis le début de saison, dont hier. Le début d’une belle série ?