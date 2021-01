Chelsea condamne l'épisode de racisme contre Reece James

Le racisme est un fléau à éliminer. Le monde du football le prend également très au sérieux et, par conséquent, des actes tels que ceux dénoncés par Reece James ce vendredi après-midi n'ont pas leur place dans ce sport.

Le défenseur de Chelsea a posté sur son compte Instagram des captures d'écran de plusieurs insultes racistes qui ont atterri dans ses DM sur le réseau social. "Quelque chose doit changer", a déclaré le joueur.

Quelques minutes plus tard, le club londonien a pris la défense du joueur et a soutenu le défenseur après avoir vu ce qu'il s'était passé : "Ce club considère que le racisme et toutes les formes de comportement discriminatoire sont totalement inacceptables".

"Nous le condamnons totalement. Nous joignons notre voix à ceux qui demandent instamment aux plateformes de médias sociaux et aux autorités de régulation de prendre des mesures plus fermes, plus efficaces et plus urgentes contre ce type de comportement. Quelque chose doit changer et changer maintenant", a conclu le club.