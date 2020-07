Chelsea dévoile son nouveau maillot

Chelsea ne sait pas encore s'il jouera la Ligue des champions la saison prochaine mais les joueurs de Frank Lampard sont sur la bonne voie, ayant gagné des points précieux contre Manchester City la semaine passée.

En attendant, les Blues ont dévoilé le design de leur futur maillot. Sur ses réseaux sociaux, le club londonien a publié le nouveau maillot domicile de l'équipe pour la saison 2020-2021.

Un maillot classique, bleu, avec un col et des manches sur lesquels le bleu est plus foncé. De légers motifs à chevrons apparaissent sur l'ensemble du maillot des Blues. Si le maillot est plutôt traditionnel, c'est surtout le logo du nouveau sponsor en plein milieu du maillot qui fait parler les supporters.

Introducing our new @nikefootball 20/21 home kit, and shirt partner @ThreeUK! The herringbone-knit pattern is inspired by the traditional craft of London tailoring.



Available 09.07.20 #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/sFGBmjcbJP